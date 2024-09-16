甘くてホクホクしたさつまいも。スイートポテトや焼き芋、大学芋など、人気のレシピはいろいろあるけれど、今回ご紹介するガレットも絶品です。何度でも食べたくなる、3つの味バリエをお届け。▼シンプルでおいしい！塩バター味千切りにしたさつまいもを電子レンジで加熱した後、カリカリに焼いたガレット。塩バターの風味が食欲をソソり、食べ出したら止まりません。ガレット塩バターカリカリ☆子供の日☆昼食by 元外交官夫人のレ