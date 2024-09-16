16日午前、神奈川県の東名高速道路で路肩にいた作業員が大型トラックにはねられ、意識不明の状態で病院に搬送されました。はねたトラックは現場からそのまま走り去っていて警察はひき逃げ事件として行方を追っています。警察などによりますと午前9時半すぎ厚木市の東名高速下り線で「作業員がひかれた」との110番通報がありました。作業員の60代くらいの男性が路肩でレッカー作業をしていた際、大型トラックにはねられ、意識不明の