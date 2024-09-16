※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■前回のあらすじこれまで育児に関わってこなかったのに2歳の息子・ムサシの世話を任されたゴロー。イヤイヤ期の息子に振り回されトラブルが続くも、なんとかモールにたどり着きます。お昼ご飯を食べようとするとフードコートは満席。ゴローはアイスクリームで昼食を済ませます。電話越しに事情を知った妻のミサキは激怒、電話越しに