「オリックス０−１ソフトバンク」（１６日、京セラドーム大阪）オリックスは今季２度目の６連敗を喫し、今季のシーズン勝ち越しの可能性が消滅した。今季２２度目の完封負けだ。先発の曽谷は初回から好投し、六回までは無失点投球を披露。相手先発・石川との投手戦を演じたが、七回に曽谷自身の拙守などでピンチを広げ、２死二、三塁から代打・石塚に勝ち越しの左犠飛を打たれ、先制点を献上した。７回５安打１失点（自責