「巨人７−１中日」（１６日、東京ドーム）悲願のリーグ制覇を目指す巨人は打線が爆発して２連勝をマークした。打線は初回に岡本和が左中間スタンドに運ぶ２戦連発の２４号２ランを放って先制した。１−２と１点差に迫られた直後の六回には、吉川の右中間席への２試合連続となる５号ソロで加点した。さらにオコエの中越え適時二塁打などで２点を奪った。七回には２死二、三塁からオコエの中前適時打で２点を追加した。８月