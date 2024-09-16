オリックス戦に先発したソフトバンク・石川＝京セラドームソフトバンクが今季2度目の7連勝とした。石川は7回3安打無失点で6勝目を挙げ、杉山が初セーブ。0―0の七回に代打石塚の犠飛で唯一の得点を奪った。オリックスは2試合連続の零敗で6連敗。今季の勝ち越しがなくなった。