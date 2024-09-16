【「呪術廻戦」カウントダウン動画】 9月15日 公開 集英社は、芥見下々氏によるマンガ「呪術廻戦」完結までのカウントダウン動画を9月15日に公開した。 「呪術廻戦」は9月17日発売予定の週刊少年ジャンプ42号にて第269話が掲載予定。完結まで残り3話となっており、今回のカウントダウン動画はナナミンこと七海建人と虎杖悠仁の印象的なやり取りが散りばめられたものとなってい