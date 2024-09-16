わが家のお米が、とうとう底をつきました（涙）。スーパーに買いに行っても手に入らないし、お米が店頭に並ぶまで、どうしようか？わが家の主食…。そんな緊急事態を察してか、YouTubeチャンネル『なべのだいどころ。』では、「米不足にはこれ！毎日食べたい絶品にんにく焼きそばで食卓に笑顔を！」と、お米の代わりにおいしく満腹になる、ガッツリ系焼きそばレシピを紹介していました。さっそく作ってみよっと♪