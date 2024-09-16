生成AIに任せておけば人間は難しいことを考えなくていい、というのは間違いです（写真：Ushico / PIXTA）AIの利用が進む昨今、ビジネス思考の基盤ともいえるロジカルシンキング（論理的思考）の必要性がますます高まっています。そこで本記事では、デロイト トーマツ コンサルティングで社員の人材開発に携わる望月安迪氏の著書『シン・ロジカルシンキング』から一部を抜粋、再編集し、生成AI時代に求められる考え方やスキルについ