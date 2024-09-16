負傷明けの10節・藤枝戦から出続けていた横浜FCの井上潮音だが、９月15日に行なわれた31節・甲府戦では出番がなかった。18節・愛媛戦以来のベンチスタートで、３か月半ぶりに先発から外れると、最後まで出場機会は訪れなかった。不動の司令塔に、甲府戦の翌日に心境を訊けば「その週の良い選手が出るのは普通というか、そういう世界だと思う」と応じ、こう続ける。「チームが勝つことが一番。自分のそういうことに一喜一憂せず