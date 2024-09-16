2024年9月16日、香港メディア・香港01は、日本の人気音楽ユニット・YOASOBIが12月に開催する香港ライブのチケット予約が始まり、詐欺被害を訴える声がネット上で相次いでいることを報じた。記事は、YOASOBIが12月末に開催する香港公演のオンラインチケット予約がこのほど始まり、1秒で完売したと紹介。残念ながら正規のルートでチケットを購入できなかったファンらはネット上の「転売ヤー」からチケットを手に入れようとしていると