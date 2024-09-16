総裁選出馬を表明した小泉進次郎氏（写真・梅基展央）「恥の上塗りだ」、自民党県議の一人がこう呟いたーー。自民党新潟県連が2025年の参議院新潟選挙区の県連推薦の候補者を決める選挙対策委員会が9月6日と11日、14日に断続的に開かれた。結論は先送りされているものの次の同委で公募された候補者の中から、元競泳選手でシドニー五輪銀メダリストの中村真衣氏の擁立が事実上、決まっているという。「各支部の5割弱が中村さん