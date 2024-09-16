巨人７―１中日（セ・リーグ＝１６日）――巨人の岡本和が、２試合連発となる先制の２４号２ランを放った。一回、二死から吉川が死球で出塁し、打席へ。２ボール２ストライクから、松木平の外寄りに来た１３１キロの変化球にバットを合わせると、打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。今季初勝利を目指す先発の赤星を援護する１本に「先制点を取れたことが素直にうれしい」と喜んだ。