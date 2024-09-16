福井県内を走行する北陸新幹線＝16日午後、福井県越前市北陸新幹線金沢―敦賀（福井県）間が3月16日に延伸開業して半年を迎えた。福井県の推計によると、8月15日までの5カ月間で県内の新幹線駅周辺を約294万人が来訪。前年同時期に比べ23％増えた。一方、敦賀―新大阪間の延伸開業の見通しは立たず、沿線の自治体や経済界からは、福井県小浜市や京都市を経由する現行ルートの変更を求める声も出ている。福井県の推計は、スマー