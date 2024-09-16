【MLB】ブレーブス 2−9 ドジャース（9月15日・日本時間16日／アトランタ）【映像】大谷、同点タイムリーで“アツすぎる”リアクションドジャースの大谷翔平投手がブレーブス戦に「1番・DH」でスタメン出場。2連敗で迎えたブレーブス戦第3ラウンドで大谷は2打席連続タイムリーを放つと、塁上からベンチに向かって煽るように味方を鼓舞するジェスチャーを見せた。大谷はこの日、5回の第3打席でタイムリーツーベースを放