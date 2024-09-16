サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが所属選手のスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルに対し来年７月に１８歳を迎えるのを機に２０３０年までの長期契約を結ぶ方針だという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、現在１７歳のヤマルは昨年１０月の現契約を結んでから所属チーム、スペイン代表でいずれも目まぐるしい成長を遂げているため、他クラブからの引き抜きを阻止するため大幅な待遇改善が図られて