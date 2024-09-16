現地時間 15 日に行われた「第 76 回エミー賞」の授賞式では、ハリウッド制作の時代劇ドラマ「SHOGUN将軍」が、作品賞、主演男優賞、主演女優賞をはじめとした主要部門を総なめし、エミー賞史上最多18部門を制覇、日本人の受賞者も史上最多9人となる歴史的な快挙を成し遂げた。以下、受賞部門と日本人受賞者。米エミー賞主演男優賞の真田広之「この場に立てる事を誇りに思います。奇跡です」 （1）作品賞（2）主演男優賞／真田広