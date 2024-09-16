Mリーグ機構は、今期開幕戦となる「大和証券Mリーグ2024-25」、9月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。昨期、完全優勝を果たしたU-NEXT Piratesの連覇に注目が集まる中、開幕戦はそのパイレーツにファイナルで敗れた2〜4位チームが集結。またレギュラーシーズン8位と敗れ崖っぷちから這い上がるTEAM雷電が、それぞれの思いを持って初日を迎える。【映像】大和証券Mリーグ2024-25開幕式＆開幕戦（生中継）昨期2位の赤坂ド