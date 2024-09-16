グラビアアイドルでタレントの新藤まなみ（32）が、16日までにX（旧ツイッター）を更新。一時は命が危うい状態で、5時間にわたる手術を受けたことを報告した。新藤は15日夜「帰結性大腸炎＆腹水で入院してます。。関係者各位ご迷惑おかけしてます」と更新。「38・14度」と表示された体温計の写真も公開した。さらに翌16日には「5時間手術してました」と大手術を受けたことを報告し「1ヶ月入院みたいです。命取り留めた」と長期の入