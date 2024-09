2024年9月に発表されたiPhone 16 ProおよびiPhone 16 Pro Maxでは、Apple公式のバッテリー交換サービスの費用が値上げされていることが明らかになりました。Apple Charging 20% More to Replace Batteries in iPhone 16 Pro Models - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/09/15/iphone-16-pro-battery-replacement-fee/Apple will charge more to swap your iPhone 16 Pro battery - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/