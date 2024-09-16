巨人が快勝。一回、岡本和の２４号２ランで先制。六回には吉川のソロなどで３点、七回にもオコエの２点中前打で加点した。赤星は安定感があり、６回１失点で今季初勝利。継投も決まった。中日は松木平が踏ん張れず、攻撃も淡泊だった。