“元鉄道マン”が、競泳界に戻ってきた。国スポの成年男子１００メートル平泳ぎ決勝が１５日に行われ、深沢大和（東急）が５９秒８４で２位。今年３月のパリ五輪代表選考会は２００メートル３位で代表権を逃し、引退の意向を示していたが７月に現役復帰。東急では前例のない異例の“プロスイマー”として、２８年ロス五輪を目指す。昨年春に慶大を卒業した深沢は、総合職採用で東急に入社。夏は東急電鉄・田園調布駅で駅員研修