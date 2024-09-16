◆第７８回セントライト記念・Ｇ２（９月１６日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）１〜３着馬に優先出走権が与えられる菊花賞トライアルは３歳牡馬１４頭によって争われ、クリストフ・ルメール騎手と初コンビだった２番人気のアーバンシック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が、前走の日本ダービー１１着から巻き返し、重賞初制覇を果たした。皐月賞４着馬の勝利は０１年のシンコウカリド以来、２３年ぶ