アニメの祭典「ABEMAアニメ祭（まつり）」の公式レポートが到着した。14日には、『鈴村健一のラジベース DUO』「『ブルーロック』放送室」『ホロごえっ！』のABEMAアニメ祭スペシャルステージや、『君は冥土様。』『小市民シリーズ』のアニメ上映会が開催され、豪華出演者によるスペシャルトークが繰り広げられた。【写真】恋愛ゲームをする鈴村健一ブルーロック声優も登場したABEMAアニメ祭の様子「ABEMAアニメ祭」ステージ