ソフトバンク１―０オリックス（パ・リーグ＝１６日）ソフトバンクの石塚が勝負強さを見せた。０―０の七回、一死二、三塁の好機に代打で起用されると、追い込まれながらもオリックス・曽谷のフォークボールをうまく捉えて左翼へ先制の犠飛を放った。８番一塁で先発した前日の試合は３打数無安打と期待に応えられなかっただけに、この日は「チャンスを絶対に生かすことだけを考えた」と石塚。重圧のかかる場面で、きっちりと仕