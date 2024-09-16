【AFP＝時事】24-25イタリア・セリエAは15日、第4節の試合が行われ、インテル（Inter Milan）は敵地でACモンツァ（AC Monza）と1-1の引き分けに終わった。モンツァが81分にダニー・モタ（Dany Mota）のゴールで先制し、アレッサンドロ・ネスタ（Alessandro Nesta）新監督の下での初白星を手にするかに思われたが、インテルは終了間際にダンゼル・ダムフリーズ（Denzel Dumfries）が勝ち点1をもたらす同点ゴールを決めた。イン