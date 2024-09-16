2歳の男の子と父親ら3人の車が飲酒運転のトラックとぶつかり死亡した事件です。男が危険運転致死傷の罪で起訴されなかったことを受け、遺族が「納得できない」と語りました。塚越湊斗ちゃんの母親「（湊斗ちゃんの）誕生日が（今月）28日にあるんですけど、家族で過ごすことを楽しみにしていたので、それを迎えることができないのはとても悔しいです」今月28日に3歳の誕生日を迎えるはずだった、2歳の塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さ