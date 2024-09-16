3連休最終日の16日、高速道路は上りで渋滞となっています。午後4時半現在、関越道の高坂サービスエリア付近で30キロの渋滞となっているほか、中央道の小仏トンネル付近で24キロの渋滞となっています。また、東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近では17キロの渋滞です。関越道上りの駒寄スマートインターチェンジ付近では乗用車2台が絡む事故が起きました。警察などによりますと、男の子を含む3人がけがをしている