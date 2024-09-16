グッドプレイは、9月28日(土)・29日(日)、Minecraftを使用した小学生向けワークショップ「マインクラフトで体験！プログラミングワークショップ SUPPORTED BY PROCLASS KIDS」を、横浜市青葉区たまプラーザ駅近くにある「PROCLASS KIDS たまプラーザ校」で開催する。Minecraft上で出題される問題をクリアしよう「マインクラフトで体験！プログラミングワークショップ SUPPORTED BY PROCLASS KIDS」は、Minecraft上で出題される問題