日本旅行は、岡山県津山市のふるさと納税返礼品として「体験型返礼品」を開発。津山市でしか体験できない特別な9コースを9月9日(月)より提供開始した。「体験型返礼品」の概要今回の「体験型返礼品」は、津山市ふるさと納税の寄付額増加のため、日本旅行の地域企画部門が開発。「体験型返礼品」には、その地域に行って体験するという性質から、地域に対する愛着も強くなる傾向があるため、津山市への寄付者の囲い込みとファンを増