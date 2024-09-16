【ロサンゼルス時事】１５日の第７６回米エミー賞授賞式では、プレゼンターや受賞者からの政治的発言が相次いだ。アカデミー賞授賞式ではしばしば見られる光景だが、１１月に大統領選が迫る中、エミー賞にも波及した形。リベラル層が多いとされるハリウッドセレブだけに、トランプ前大統領への皮肉が目立った。歌手で女優のセレーナ・ゴメスさんは「（プレゼンターとして）チャイルドレス・キャット・レディーとは縁遠い２人の