◆パ・リーグオリックス０―１ソフトバンク（１６日・京セラＤ大阪）ソフトバンクが完封勝ちで、今季２度目の７連勝を飾った。この日は２位・日本ハムが敗れたため、優勝マジックを２つ減らし「５」とした。この日の先発は、自身３連勝中の石川。初回からテンポの良い投球でスコアボードに「０」を並べ、７回３安打６奪三振無失点で試合を作った。打線は両軍無得点の７回、先頭の代打・中村が左前打を放つと、６番・正木は