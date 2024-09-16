Billlieが秋夕（チュソク、韓国のお盆）を迎え、ファンに愛情たっぷりの挨拶を伝えた。Billlieは16日0時、公式SNSを通じて秋夕の挨拶映像を掲載した。端正な韓服（ハンボク、韓国の伝統衣装）姿で登場したメンバーたちは「2024年、今年も秋夕がやってきました。今年も誰よりも忙しく走ってきた私たちBelllie've（ファンの名称）、秋夕連休だけは大切な方々と一緒に幸せな時間を過ごしてください」と挨拶した。続いて、彼女たちは叶