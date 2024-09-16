◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）巨人が岡本和真内野手と吉川尚輝内野手のそろっての２試合連続アーチなどで中日に快勝、２連勝を飾った。今季ここまで０勝７敗だった赤星優志投手が、６回を３安打１失点と好投し今季初勝利を挙げた。巨人が１回に先制点を挙げた。２死から吉川尚輝内野手が背中への死球で出塁。岡本和真内野手は中日の先発・松木平優太投手のフォークボールを左翼スタンドにたた