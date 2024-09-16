ジビッツチャームのカスタムが楽しめる「crocs（クロックス）」に、9月1日より、バックパック・トートバッグ・ショルダーバッグの3種類が仲間入り！渋谷PARCO店、名古屋PARCO店、「クロックス」公式オンラインショップにて販売中です。人気のサンダル同様に、カスタマイズができるというので、実際にisuta編集部が体験してみました。各商品の魅力や、カスタマイズの様子をレビュー形式でご紹介します。カスタマイズできるバッグを3