◇プロ野球セ・リーグ阪神-ヤクルト(16日、甲子園球場)阪神は0-0で迎えた6回、前川右京選手の犠牲フライで先制に成功。この回、2点を奪いました。5イニング中4イニングでランナーを出しながらも、あと一本が出ず無得点だった阪神打線。6回についに試合の均衡を破りました。先頭の森下翔太選手、大山悠輔選手が連続ヒットで出塁。ここでヤクルトはピッチャーを先発の小川泰弘投手から田口麗斗投手へ交代します。その直後、打席に