◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１６日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が６回３安打無失点でマウンドを降りた。初回は２四球などで２死満塁を招いたが、無失点。自己ワースト５四球を与える苦しい投球だったが、粘り抜いた。大竹は試合前時点で対ヤクルト戦は通算８戦で７勝無敗。この日も“ツバメキラー”ぶりを発揮し、移籍１年目の昨季に続き２年連続２ケタ勝利の権利を手にした。