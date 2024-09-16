◇プロ野球セ・リーグ巨人7-1中日(16日、東京ドーム)4年ぶりのリーグ優勝を狙う首位巨人は、効果的に得点を奪い中日に快勝。先発の赤星優志投手も6回1失点の投球で、去年10月3日以来の白星となる今季1勝目を挙げました。巨人は初回、4番の岡本和真選手が2試合連発となる第24号2ランホームランを放ち、2点を先制。援護をもらった先発の赤星投手は、3回まで中日打線を完璧に抑える完璧な立ち上がりを見せます。4回には先頭に2ベー