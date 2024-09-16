JRAは16日、ジャパンダートクラシック（Jpn1、10月2日、大井ダート2000メートル）に登録したJRA所属馬9頭を発表した。フルゲート16頭、中央出走枠は7頭で登録馬（出走馬決定順）と予定騎手は以下の通り。1サンライズジパング―――2ミッキーファイト戸崎3フォーエバーヤング坂井4ラムジェット三浦5サトノエピック横山和6カシマエスパーダ田辺7ポッドロゴ松山8