◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１６日・甲子園）阪神が６回、２得点で均衡を破った。０―０の６回、３連打で無死満塁。前川が中犠飛を放ち、先取点をもぎ取った。さらに２死満塁、代打・渡辺の打席で木沢の３球目がパスボールとなり、追加点を挙げた。