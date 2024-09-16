◇パ・リーグオリックス0−1ソフトバンク（2024年9月16日京セラD）オリックスはソフトバンクとの4連戦で全敗を喫し、泥沼の6連敗。借金は今季最多の13に膨らんだ。打線がソフトバンク・石川に7回まで3安打無得点と封じ込まれ、三塁を踏めず。8回にはオスナから1死一、二塁をつくったが、代打・内藤と太田が凡退した。前日に続く零敗で、2リーグ制以降では61年に並んで球団最多となる今季22度目の零敗を喫した。先発の