共同通信社が15、16両日に実施した自民党支持層電話調査で誰が新しい党総裁にふさわしいと思うか質問したところ、高市氏が27.7％でトップだった。石破氏23.7％、小泉氏19.1％が続いた。投票資格がある人に限れば、小泉、高市、石破氏の順だった。