「阪神−ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神先発の大竹は６回を投げて３安打無失点で降板した。立ち上がりから粘り強い投球で試合を進めた。初回先頭の長岡に中前打を浴びるなど２死満塁のピンチを背負ったが、増田を左飛に仕留めて無失点。その後はスローボールを効果的に使うなど、緩急をつかった投球でヤクルト打線に的を絞らせなかった。“ツバメキラー”の左腕。阪神移籍後は６勝０敗で、通算でも７勝０敗とプロ入