名古屋市港区の70代の女性が息子を名乗る男から慰謝料に関する電話を受けたことをきっかけに、約200万円をだまし取られました。 警察によりますと、先月22日、名古屋市港区の70代の女性のもとに息子を語る男から「女性を妊娠させてしまって慰謝料を請求され、助けてほしい」と電話がありました。 その後、一宮市内の公園に来るよう指示され息子の代理を名乗る男に現金105万円を手渡し、さらに23日にも別の場所で現金10