◇MLBドジャース9-2ブレーブス(日本時間16日、トゥルイスト・パーク)ドジャースは大谷翔平選手が2安打2打点の活躍。打線は9回に一挙7得点で連敗を止めました。2度の好機で2本のタイムリーツーベースを放った大谷選手にロバーツ監督は「行き詰った状況を打開してくれた」とたたえています。2点を追う5回、2アウト1、3塁で迎えた大谷選手の第3打席は、ライト線へのタイムリーツーベース。1点差とすると、7回2アウト1、2塁から左腕デ