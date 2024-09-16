乃木坂46の岩本蓮加さん、梅澤美波さん、遠藤さくらさん、賀喜遥香さん、一ノ瀬美空さん、菅原咲月さんが「DARS 新CM発表会」に登壇しました。【写真を見る】【乃木坂46】遠藤さくらビビり発動「見えないとこんなに怖い」対決コーナーで戦力にならず梅澤さんは“メンバーみんな大好きな「DARS」のアンバサダーを、3年連続務めさせていただき、嬉しく思っています。「DARS」も進化していると思うんですけど、私たちも進化し