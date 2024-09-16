◇パ・リーグオリックス−ソフトバンク（2024年9月16日京セラD）今季限りの現役引退を表明したオリックスの比嘉幹貴投手（41）が0―1の7回2死二塁、同じ沖縄県出身の山川の打席でマウンドに上がった。中嶋監督自らがマウンドに足を運び、大歓声に迎えられての登板。山川は四球で歩かせたものの、続く中村を右飛に仕留めて仕事を果たした。スタンドからは同じく引退を表明したT―岡田、安達、小田らも観戦。ほっとした