さまざまな金融関係の会社で働く社員が、会社横断的に企画・運営するイベント「FITチャリティ・ラン」（朝日新聞社など後援）が16日、国立競技場（東京都新宿区）で開催された。103社から約4千人が参加し、競技場や外苑の周回コースで汗を流した。今回支援されることになった非営利団体の代表者らも会場に姿を見せた=2024年9月16日午前8時51分、国立競技場、長屋護撮影集まった寄付は約5578万円。今年で20回目を数えるが、これ