中国工業・情報化部はこのほど、「モバイルのモノのインターネット（IoT）による『万物のスマートコネクティビティー』の発展推進に関する通知」を通達し、モバイルIoT産業の供給水準、イノベーションによるエンパワーメント能力、産業全体の価値を向上させるための一連の措置を明確にした。2027年までに、4Gと5Gをベースに高速・低速が組み合わされ、ユビキタスなスマートコネクティビティを実現し、安全で信頼できるモバイルIoT