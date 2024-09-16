１６日、各地で気温が高かった近畿地方では、午後になって激しい雨が降っている地域があり、一部の区間で列車の運転を見合わせています。ＪＲ西日本によりますと、大雨のため午後４時前から和歌山線の五条駅〜粉河駅間で運転を見合わせています。和歌山方面からは普通列車は粉河駅で折り返し運転、王寺方面からは普通列車は五条駅で折り返し運転をしています。また、南海によりますと、高野線の林間田園都市駅〜極楽橋駅間で運転を